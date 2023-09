Svētdien, 22. septembrī plkst. 20.30, pie TV3 skatītājiem atgriezīsies vērienīgais muzikālais šovs " X Faktors " ar tā piekto sezonu. Jaunie talanti no visas Latvijas uzsāks cīņu par 10 000 eiro un ekskluzīvu līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju "Universal Music Group".

Pirmajā TV atlašu raidījumā uz skatuves kāps 18 dalībnieki, kuri būs gatavi pierādīt un pārliecināt mentorus, ka viņu unikālais balss skanējumus, oriģinalitāte, tēls vai personība ir pelnījis nokļūt nākamajā atlases kārtā. Uz skatuves kāps gan jau aizvadītajās sezonās iepazīti dalībnieki, gan arī jauni un koši dalībnieki, kas dziedās dziesmas no pašmāju mākslinieku repertuāra, pasaules slavu iemantojušus hitus un arī savas oriģināldziesmas.

Dalībnieku vidū redzēsim Masaki Nakagavu, mūziķi no Japānas, kurš pirms astoņiem gadiem iemīlējās Latvijā un kopš tā laika apgūst latviešu valodu, dziedot latviešu dziesmas. Mentorus ar savu priekšnesumu mēģinās pārsteigt arī grupa un dueti – interesanti, ka viens no duetiem sastāvēs no dalībniekiem, kuri iepazinās šova pirmajā sezonā un kopš tā laika jau izveidojuši ģimeni un šobrīd koncertē kopā.