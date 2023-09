Allaž tik jutīgais viendzimuma laulību jautājums kļuvis par karstu kartupeli arī pašmāju influenceru aprindās. Tā, piemēram, mutīgais Žigimants Krēsliņš (Žigis) savā "TikTok" platformā asi vērsies pret šobrīd slavenākajām Latvijas mīlniecēm Sendiju un Danuti, kuras nule iestūrējušas laulības ostā. Īpaši neizvēloties vārdus un izteicienus, Žigis asi nopēla dāmu mīlasstāsta "tiražēšanu" medijos un soctīklos. Sendija Oficiere atbidi parādā nepalika.

Fitnesa trenere Sendija Oficiere nepalika atbildi parādā. Kā izrādās, pusaudze būdama, viņa piedalījusies Krēsliņa organizētajās nometnēs un šo vīru visai augstu vērtējusi. Taču tagad Žigis Oficieres acīs nokrities pavisam zemu. Sieviete uzskata, ka ar pārmetumu pilno video Krēsliņš vēlējies sev pievērst uzmanību, jo citādāk viņa popularitāte arvien krītas. "Mēs [ar sievu] diezgan ierēcām par to video," savā video skaidro Oficiere un piebilst, ka arī viņa nebija gaidījusi tik lielu publicitāti, tomēr nepavada laiku "sēžot tādā miskastē kā feisbuks".

"Zini, Žigi, nometnes laikos tu mums biji tāds kā varonis un ideālā vīrieša paraugs, kā daļa no ģimenes. Laiks gāja un es tavās acīs izaugu par pretīgu lesbieti. Bet sabiedrība mani zina kā mīlošu sievieti, kā cilvēku, kas iedvesmo jauniešus sportot, kā cilvēku, kurš palīdz dzīvniekiem. Bet pa šo laiku tu esi kļuvis par rupju, pretīgu, sasvīdušu lohu," savu bijušo elku skarbi vērtē Sendija.

Viņasprāt, Žiga "dvēseles kliedziens" pielīdzināms caurejai, kas pašam Žigim nesīs vēl lielāku popularitāti, taču – uz Sendijas un Danutes popularitātes rēķina. "From hero to zero. Tu esi apkaunojums ne tikai sev, bet arī savai ģimenei. Tu esi tas tētis, par kuru visi uzjautrinās, bet neviens negrib savā ģimenē," uzskata fitnesa skaistule. Viņasprāt, Krēsliņa kungs ir pārvērties par miskasti, uz kuru citi skatās kā uz zoodārza izklaidi, nevis iedvesmojošu personību.