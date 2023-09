No 28. septembra izklaides platformā Tet TV+ būs skatāms jaunais pašu ražojuma seriāls "No naida līdz mīlestībai". Seriālu līdz pusei nofilmēja režisors Uldis Cipsts, bet pēc skandāla par iespējamu seksuālu uzmācību Cipsts tika atstādināts un darbu pie seriāla turpināja režisors Intars Rešetins .

28. septembrī pie skatītājiem nonāks jauns pašmāju seriāls "No naida līdz mīlestībai", kurā galveno lomu atveidotāji ir Kristīne Nevarauska-Atkočūne, Andris Bulis un Intars Rešetins. Izklaides platformā Tet TV+ no ceturtdienas būs skatāmas pirmās četras seriāla sērijas, bet katru darba dienu no pirmdienas līdz ceturtdienai stāstu turpinās jauna sērija. Šis ir pirmais režisora Intara Rešetina tik liela apjoma kinodarbs, kas sižeta gaitu seriāla pirmajā sezonā šķetinās 50 sēriju garumā.