„Latvijas Radio 5 šī gada laikā ir piedzīvojis pārmaiņas, bet nemainīga ir mūsu apņemšanās būt par jauno talantu kalvi, un mēs esam gatavi turpināt ceļu, kas ļauj mums būt par vērtīgāko jauniešu mediju Latvijā. Mēs esam patiesi gandarīti par iepriekšējo gadu DJ skolās iepazītajiem jauniešiem un lepojamies, ka pie mums ir izaugušas un turpina augt tādas jaunas mediju personības kā Toms Putniņš, Kristofers Malnačs, Agnese Pētersone, Jānis Baķis, Paula Vīgante un Mārtiņš Pabērzis," stāsta Latvijas Radio 5 vadītājs Kārlis Kazāks. Viņš norāda, ka viens no Latvijas Radio 5 kā sabiedriskā medija uzdevumiem ir parūpēties par jaunu mediju personību veidošanos. "Mēs pret to attiecamies ar lielu atbildību un ieinteresētību, jo tieši DJ skolas jaunieši nereti ir tie, kuri sniedz mūsu radio un multimediju saturam to svaigumu, kādu vēlamies piedāvāt mūsu klausītājiem un sekotājiem sociālajos tīklos."