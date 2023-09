Saistībā ar otrdien izdevumā "Privātā Dzīve" publiskoto informāciju par strīdu starp Pierīgas nama saimnieci Vinetu un šovbiznesa pārīti Kristapu Zuti un Elīnu Pakalni, meitene izlēmusi neklusēt un paust savu patiesību. Influencere savā "Instagram" profilā publicējusi skaidrojumu par strīdu, kā arī publiskojusi sarakstes ar īres nama saimnieci.

Vēlāk tajā pašā dienā tiktokere Pakalne internetā publicēja sav viedokli par namsaimnieces teikto izdevumam. Viņasprāt, starp abām pusēm noslēgtais ēkas nomas līgums nekādā veidā neattaisno patvarību un nekaunību no saimnieces puses.

Vineta Otto ūdens padevi atslēdza par 2 dienu kavētiem komunālajiem maksājumiem, tad, kad es informēju viņu, ka vairs nevēlos nomāt šo īpašumu. Noslēdzot Nomas līgumu, iemaksājām drošības naudu 1097 eiro, no kā tad arī piedāvāju segt šos komunālos maksājumus saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Otto nevēlējās pildīt Nomas līguma nosacījumus, atteicās segt komunālos pakalpojumus no drošības naudas, kā to paredz nomas līgums, bet gan pieprasīja samaksāt vēl papildu summu bez jebkāda pamata, piedraudot vērsties pie paziņas "Privātā Dzīvē", ja nepildīsim viņas nosacījumus.

No raksta "Privātajā Dzīvē" secinu, ka Vinetas Otto uzvedība ir raksturīga krāpniekiem. Kā pati norāda, tad tas neesot īres līgums, bet gan nomas līgums, tāpēc it kā attaisnotas ir viņas patvarīgās darbības – ūdens atslēgšana, par ko paredzēta gan administratīvā, gan kriminālatbildība. Šāds viņas paustais viedoklis tikai pastiprina aizdomas par to, ka piesavināties drošības naudu un pieprasīt papildus samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem bija Vinetas iepriekš izplānotas darbības.