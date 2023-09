Bijušais Ropažu vidusskolas fizikas skolotājs, tagad uzņēmējs Juris Cinītis sociālajā tīklā "Facebook" izvērsis savdabīgu akciju, kas jau guvusi visai lielu popularitāti. Viņš publiskojis boksera Maira Brieža sašutumu par lidmašīnu atstātajām sliedēm debesīs – šis jautājums Briedi vajā jau sen –, un Juris aicina skolas solā atpakaļ visus tos savus skolniekus, kurus māc līdzīgas pārdomas kā bokseri.

Saņēmis vairākus ironijas pilnus komentārus, Briedis tomēr nelikās mierā, piedāvājot citu ieskatam vēl vienu video, kurā, viņaprāt, redzamas fizikas likumiem atbilstošas sliedes. "Komentāros pie mana posta ar lidmašīnu dīvainām gāžu astēm daži man pārmeta fizikas nezināšanu. Izskatās, ka katru dienu fizikas likumi mūsu debesīs strādā savādāk. Šodien beidzot redzēju normālās inversijas gāžu sliedes, kuras ir īsas un uzreiz izgaist, lidmašīnai virzoties uz priekšu. Citreiz var redzēt, ka vienai lidmašīnai ir parastas gāžu sliedes, bet tepat blakus lido ar biezu, ļoti lēni izgaistošu sliedi," vēsta dabiskas ziņkāres pārņemtais bokseris, joprojām gaidot apstiprinājumu savām aizdomām – kādi slepeni un ļauni spēki uz mums no debesīm kaisa indi.

"Ja kāds no maniem bijušajiem skolēniem, kuriem mācīju fiziku, saņēma sekmīgu atzīmi un atrodas līdzīgā neziņā kā Mairis Briedis par to indes kaisīšanu no debesīm, lūdzu, piesakieties: vai nu būs jāprasa, ka atpakaļgaitā tiek labota atzīme fizikā, ko saņēmāt Ropažu vidusskolā, vai nu jābrauc pie manis, un izskaidrošu šo pasaules "brīnumu".