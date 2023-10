Populārā influencere, Naurim Didrihsonam piederošā apģērbu veikala "Butterfly" mārketinga seja Elīna Didrihsone šovā "Slavenības bez filtra" pastāstījusi par abu gaumes atšķirībām. Viņa teic, ka, lai gan vīrs nāk no turīgas ģimenes, Naurim gaumes sajūta krietni klibojot. Tieši tāpēc katrs pirkums Didrihsonu saimē tiekot saskaņots ar Elīnu.

Ietekmīgā influencere Elīna Didrihsone savā sociālo tīklu kontā dalās gandrīz ar visu – starp apģērba reklāmām viņa ziņo arī par savu ģimenes dzīvi, tostarp savām attiecībām ar vīru. Šovā "Slavenības bez filtra" viņa atklāti pastāsta par sava vīra Naura iepirkšanās paradumiem, kuri reizēm ir radījuši arī strīdus. To iemesls: vīram Naurim gadījies nopirkt dārgas lietas, nesaskaņojot pirkumus ar sievu. Un nereti dārgie pirkumi pagalam nav Elīnas gaumē.

Kā saka influencere, Dievs viņu esot apveltījis ar gaumes garšu, bet Naurim tās tomēr nav, tāpēc tagad gandrīz ikviens pirkums tiek apstiprināts no kundzes puses. Didrihsone esot taupītāja un, kā pati spriež, lielākoties iepērkas gudri, jo skatās uz akcijas precēm. Bet vīrs mīl izvēlēties vislabāko, neatkarīgi no cenas. Didrihsone uzskata, ka šāds koncepts varētu nākt no vīra ģimenes, kas esot turīga.