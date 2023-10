Britu augstākās sabiedrības pāris Deivids un Viktorija Bekhemi pirmo reizi piekrituši pastāstīt par skandālu, kas viņus skāra tālajā 2003. gadā. Toreiz kāda avīze vēstīja, ka Bekhems, būdams Madrides "Real" futbolists, krāpis sievu ar savu personīgo asistenti Rebeku Lūsu.

Skandāls izskanēja Bekhemu laulības ceturtajā gadā, to izvērsa nu jau vairs neeksistējošs laikraksts "News of the world". Tobrīd Viktorija ar bērniem dzīvoja Lielbritānijā, bet Bekhems bija devies uz Spāniju, kur spēlēja Madrides "Real" sastāvā. Avīze vēstīja, ka viņam ir ārlaulības dēka ar Nīderlandes smalkās sabiedrības dāmu Rebeku Lūsu, kura bija kļuvusi par sportista personīgo asistenti. Drīz pēc tam Lūsa un Bekhems figurēja uz visu tabloīdu vākiem, un vēl vairākas dāmas publiski paziņoja, ka viņām bijis romāns ar izskatīgo Bekhemu.