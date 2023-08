Jau drīzumā populārais pašmāju seriāls "Nemīlētie" atgriezīsies pie skatītājiem ar sesto sezonu "Nolemtie 4", kurā notikumi risināsies piecus gadus pēc spraigajiem pavērsieniem iepriekšējās sezonas noslēgumā.

Kopš iepriekšējās sezonas noslēguma seriāla varoņu dzīvēs notikušas daudzas izmaiņas – biznesi ir kļuvuši legāli, taču ambīcijas un varaskāre nekur nav zudušas. Cīņā par varu iesaistījusies jauna, ietekmīga ģimene, kuras galva Fredis Kogans kopā ar četriem dēliem ir gatavs darīt visu, lai pārņemtu kontroli savās rokās. Kāda tēla veselības problēmas liks pārdomāt to, kas dzīvē likts uz kārts un kādas ir patiesās likmes. Vai varoņi spēs tikt galā ar jaunajiem izaicinājumiem?

Šajā sezonā īpaši izteikta būs cīņa katram par savu taisnību – kamēr kādam pirmajā vietā ir vara un nauda, cits darīs visu, lai saglabātu mīlestību un vienkāršu, no sarežģījumiem brīvu dzīvi. Šī sezona arī liks saprast, kurš ir īsts draugs un kurš būs gatavs nodot savu tuvāko naudas un ietekmes dēļ.

Seriāla "Nemīlētie" sestā sezona no 14. augusta tiks demonstrēta televīzijā Go3, bet no 28. augusta no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 21.10 kanālā TV3.