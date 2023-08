"Apsūdzēti mīlestībā" stāsta centrā ir Katrīnas Blauas atveidotā bārene Kristīna, kura dzīvo un strādā kādā piejūras pilsētā Latvijā. Viņa līdz ausīm iemīlas bagātā prestižas sanatorijas mantiniekā, kurš ģimenes noslēpumu dēļ apprecas ar citu. Savukārt galveno varoni pret viņas pašas gribu apprecina ar sadistisku un apsēstu policijas iecirkņa vadītāju. Kad visu nodotā meitene mēģina aiziet no dzīves, viņas liktenī iejaucas cilvēks, no kura to neviens negaidīja.