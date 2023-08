"Latvijas Mediju ētikas padome" (LMĒP) savā kārtējā sēdē izskatījusi vairākas sūdzības un iesniegumus, kas saistīti ar publiskoto materiālu ētisko pusi, tostarp tā izvērtējusi iesniegumu par "360TV" šova "Ģimene burkā" sižetu, kurā galvenie varoņi pamet savu suni Mailo piesietu pie ķēdes svešā vietā.

Lai arī pēc sižeta pārraidīšanas, izceļoties sašutumam sabiedrībā, medijs rīkojās un parūpējās, lai suns nonāktu labākos apstākļos, kā arī tika pārtrauktas attiecības ar šova "varoņiem", Ētikas padomes vērtējumā medijs šo situāciju nebija apzinājies un risinājis laikus, lai gan bija iespējas to darīt. Lai izvairītos no šādām situācijām, Ētikas padome rekomendē medijiem stiprināt redaktoru lomu un īstenot ciešāku ārpakalpojumā veidota satura pārraudzību. Tas palīdz novērst gan nepieņemamu situāciju rašanos filmēšanas laikā, gan dod iespēju vērst par labu nevēlamus notikumus pirms to pārraidīšanas ēterā.