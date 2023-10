Savdabīgā situācijā pirmdienas rītā nonāca vairāki simti Eiropas Parlamenta (EP) deputātu un amatpersonu, kuri devās tradicionālajā ikmēneša reisā starp divām savām darbavietām Briselē, Beļģijā, un Strasbūrā, Francijas austrumos. Vilcienam vajadzēja finišēt stacijā Strasbūrā, taču pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ tas iebrauca Disnejlendā, raksta medijs "Politico".

Nereti to dēvē arī par "ceļojošo cirku", un jaunākais atgadījums ar birokrātu vilcienu to netieši apliecina. Proti, vilciens izbraucis no stacijas Briselē, taču ceļā uz otru parlamenta mītni Strasbūrā sajaucis ceļus, nepareizi nogriezies, un rezultātā ierēdņi attapušies pie skata uz Disnejlendu.