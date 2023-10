2021. gadā futboliste un LGBTQ komūnas pārstāve Megana Rapinoja zīmolu "Victoria's Secret" apvainoja, ka tas izplatot "patiešām kaitnieciskus" vēstījumus, tie esot "patriarhāli, seksistiski un nevis vēsta par to, kā būt seksīgai, bet gan demonstrē to, ko vīrieši iekāro un vēlas redzēt". Šis un citi pārmetumi panāca to, ka uzņēmums pēdējos gados bija atteicies no super seksualitātes demonstrācijas un gadiem ekspluatētā modeļu–eņģeļu tēla. Centienos veicināt dažādību, iekļaušanu, "Victoria's Secret" par modeli noalgoja to pašu Rapinoju, transpersonu-modeli Vaelntīnu Sampaijo, tenisa čempioni Naomi Osaku, lielo izmēru modeles Palomu Elseseru un Alī Teilu-Katleri. Kā izdevumā "CNN" norāda žurnāliste Ketlīna Čena: "Par šo soli saņēma lieliskas kritiķu atsauksmes, taču tās nekad neatspoguļojās tirdzniecības apjomos." Klientu atbalsts ar maku virināšanu nav noticis – ieņēmumi 2023. gadā ir bijuši 6,2 miljardi ASV dolāru, kas ir par pieciem procentiem mazāk nekā pērn un pat mazāk kā 2020. gadā, kad ieņēmumi bija 7,5 miljardi.