"Ik pa laikam sanāk padusmoties uz kaimiņiem," savā pieredzē par nesaskaņām starp kaimiņiem dalās Līga, kuras dzīvoklis atrodas Rīgas centrā. "Reiz blakus dzīvokli īpašniece izīrēja studentiem no Āfrikas, laikam Kenijas," viņa atceras. "Vecāki apmaksāja studijas šeit – salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijā ir lētākas gan studijas, gan sadzīve. Vienvakar viņi sarīkoja riktīgu ballīti, un bēda tāda, ka mūsu guļamistabas siena ir kopēja ar viņu viesistabu un mūziku dzird ļoti labi, neskatoties uz to, ka tā ir vecā māja ar biezajām sienām. Cietos, cietos, kamēr man apnika, cēlos un gāju zvanīt pie viņu durvīm. Bet viss beidzās labi, sarunājām, viņi izgāja tusēt kaut kur tālāk," viņa stāsta. "Pašvaldības policiju saucu vienreiz, kad pretējā mājā ārzemju studenti sarīkoja studiju sākuma (pieļauju) ballīti. "Muzons" pa visu pagalmu, uz balkona pīpē, skaļi smejas. Neizturēju, aizskrēju uz to pagalmu, bet durvīm bija kodu atslēga, un sakliegt no balkona nevarēja, jo sēta un citas mājas pagalms bija priekšā. Zvanīju pašvaldības policijai, un pēc kāda brīža viņi apklusa."