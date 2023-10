"Tumša, drēgna, neviesmīlīga," tā, pēc gida teiktā, "Provodņik" ēku raksturo Latvijas paraolimpietis loka šaušanā Gints Jonasts, kuram vēsturiskās telpas nu ir kļuvušas par treniņu vietu. Savulaik viena no lielākajām rūpnīcām pasaulē sen ir zaudējusi savu spozmi un ietekmi. Tā iegrima tumsā, sienas piesūcās ar mitrumu un pelējumu, un gaiteņos šodien skan tikai reti soļi. Taču joprojām skan! Šobrīd "Provodņik" ēka ir kļuvusi par mājvietu visdažādākajiem cilvēkiem, sākot no vijoļmeistara līdz pat grafiti māksliniekiem un sportistiem. Ikviens no viņiem šeit ir atstājis savas pēdas, veidojot savdabīgus skatus, kur mijas vēsture ar laikmetīgo, pamestais ar ikdienas rosību.