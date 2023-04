5. aprīlī smagos noziegumos apsūdzētais Krievijas līderis Vladimirs Putins Kremlī pieņēma akreditācijas vēstules no 17 valstu vēstniekiem – augstākā ranga diplomātiskajiem pārstāvjiem citās zemēs. Taču tikšanās noslēgums izvērtās mulsinošs.

Ceremonijas izskaņā Putins vairākas reizes atvadījās no vēstniekiem, taču nesagaidīja no viņiem nekādu reakciju, pat ne aplausus, kas parasti būtu dzirdami. Pēc pirmās atvadīšanās Kremļa zālē iestājās neveikla pauze, tāpēc Putins atvadījās vēlreiz. Un vēlreiz.

"Novēlu jums visāda veida panākumus! Pateicos par uzmanību. Viss. (Pauze.) Ar šo arī mūsu ceremonija diemžēl beidzas, jo epidemioloģiskie ierobežojumi joprojām ir spēkā. Man ar jums neizdosies aprunāties personīgi, taču esmu pārliecināts, ka darba gaitās tāda iespēja mums būs ne reizi vien. Visu jums to labāko! (Pauze.) Pateicos. (Pauze). All the best!"

No vēstniekiem neatskanot pat ne mazākajai skaņai, Putins no zāles aizgāja.