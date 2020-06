Vampīru fenomens: Kāpēc cilvēkus fascinē vampīri

Vampīri vienmēr ir intriģējuši cilvēkus. Burvīgi, eleganti, ar sava veida šarmu, tie ir kļuvuši par kultūras apsēstības objektu. Veiksmīgi pārdzīvojuši laikmeta maiņu, tie turpina piesaistīt cilvēkus. Bet kādi tad īsti ir šie psiholoģiskie faktori, kas rada šo patiku un vēlmi izzināt šīs noslēpumainās būtnes?

Par vampīru simboliku ir diskutēts jau gadsimtiem ilgi. Tā tēls var būt attēlots kā jebkas – gan kā romantisks varonis, gan kā simbols nemirstībai, bet, lai arī kas tas būtu, cilvēkus turpina valdzināt vampīri un viņu kultūra.

Tāpēc vampīru cienītājiem patiks seriāls "Dzīve ēnā", kura 2. sezona būs skatāma kanālā "FOX Life" no 29. jūnija.

Līdzīgi kā filma ar tādu pašu nosaukumu, uz kuru tas tika balstīts, seriāls apvij vampīru ilgo kinematogrāfisko vēsturi un viņu izdzīvošanu reālajā vidē, par kuru tie dzirdējuši tikai nostāstus. "Dzīve ēnā" ir vilinoša komēdija, kura viegli ieraus savā pasaulē, ar spēcīgiem specefektiem un viegli satīrisku humoru. Šis komēdijseriāls ir viss, ko vēlas skatītājs- smieklīgi, mazliet muļķīgi un neveikli vampīri, viņu ikdienas dzīve un grūtības tikt galā ar visnotaļ vienkāršiem uzdevumiem.

Lūk, daži fakti par to, kas ir tie faktori, kas mums rada vēlmi izzināt vampīrus un tos salīdzināt ar mums.

Fascinējošais skaistums

Kamēr pārsvarā visas mistiskās parādības tiek uzskatītas par neglītām un briesmīgām, ar vampīriem tā nav. Vampīri neuztraucas par stilu, tie ir klasiski. Viņi pārsvarā valkā pamatkrāsas, kas nekad neiziet no modes. Tie ir sveši, viedi, noslēpumaini, pieklājīgi, magnētiski un vilinoši, un ar savu šarmu spēj apburt. Nerunājot jau par nemirstību, brīnišķīgo ādu un nepiespiesti ideālo izskatu, kas mums, cilvēkiem, šķiet kaut kas neaizsniedzams un vajadzīgs.

Kāpēc tad neviens nespēj atraut acis no vampīra Edvarda Kalena sāgā "Krēsla", kad viņš dara pavisam ikdienišķas un parastas lietas? Tā ir cilvēku vēlme izzināt neizzināmo un būt ideāliem.

Bezbailība un spēks

Tie ir vareni pavisam citādā veidā, bez supervaroņu spējām un cīkstoņa muskuļiem. Vampīrus varētu vērtēt zemu viņu kalsnās muskulatūras dēļ, bet fiziskais spēks viņiem ir fascinējošs. Vampīri spēj ātri sevi un citus sadziedēt, kustēties ātrāk, nekā cilvēks redz... Viņu oža, redze un dzirde ir daudz attīstītāka un asāka nekā cilvēkiem. Viņi nepazīst galvenās cilvēka bailes: nāvi, augstumu vai asinis, jo viņiem ir ļoti augsta tolerance pret šiem elementiem. Viņi spēj nezaudēt možumu un pārciest grūtības. Arī šis fakts parāda to neaizsniedzamo, kas nepiemīt cilvēkiem. Un mēs katrs bieži vien vēlamies to, ko nevar dabūt.

Gudrība un inteliģence

Vampīri ir gudri. Viņiem piemīt telepātijas spējas, saskarsme ar prātu, domu lasīšana un objektu pārvietošana. "Vampīrs, kas sasniedzis noteiktu vecumu un spēka briedumu, var arī neapzināti sadzirdēt cilvēku domas. Šī psiholoģisko robežu izplūšana ir interesanta un intriģējoša," apgalvo rakstniece Annas Rice. Viņiem piemīt humora izjūta un tie spēj komunicēt ar visiem. Visbiežāk vampīri ir uzkrājuši zināšanas un pieredzi cauri gadiem, un bieži vien vampīrs, kas izskatās 20 gadu vecs, īstenībā jau eksistē 200 gadus. Vampīri ir kā mūžīgās jaunības simbols.

Vientulības novēršana

Bieži vien arī cilvēkiem nākas saskarties ar sajūtu, ka viņi jūtas atsvešināti, atšķirīgi, pārprasti. It īpaši šādas sajūtas piedzīvo bērni vai pusaudži, bieži uzdodot sev jautājumus par to, vai tiks pieņemti vai noraidīti. Toties vampīri ļoti labprāt ir vientuļnieki, un ar savu vientuļo eksistenci ir apmierināti. Cilvēkus fascinē šī pašpaļāvība un autonomā uzvedība, un tā ir vēl viena būtiska iezīme, ko būtu vērts mācīties no vampīriem.

Cilvēciskuma izpausmes

Vampīri vienmēr veidojuši attiecības ar cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai tur spēlē iekāre, vēlme, ģimenes saites, aizsardzība vai lojalitāte; nodoms paliek viens – vampīri saglabā savu cilvēcisko būtību. Tiem piemīt ļoti cilvēciskas vajadzības, vēlmes un emocijas, un tie nebūt nav mūsu ienaidnieki. Bieži vien tie neizvēlas savu likteni un ir spiesti pielāgoties dzīvei, kas tikusi izvēlēta viņiem.

"Dzīve ēnā" nav tradicionāls vampīru seriāls. Tajā mijas vampīru brīnišķīgās spējas un izskats ar pavisam ikdienišķu pienākumu izpildi, kas viņiem ir patiešām liels pārbaudījums.

Kā apgalvo vampīra Nandora atveidotājs Kajans Novaks, otrajā sezonā seriāls vairāk tiks parādīta vampīru sirreālā pasaule, iepazīstinot ar asinssūcēju attiecībām un citām pārdabiskām būtnēm.