Ar humoru pret karu: kāpēc ir tik svarīgi arī pasmieties

Brutālais Krievijas iebrukums Ukrainā kā neviens cits karš iepriekš plaši atainots arī sociālajos tīklos, kur cilvēki dalās ar asprātīgām kolāžām, savas attieksmes paušanu joku veidā un karikatūrās. Šie attēli aplido pasauli tikpat ātri kā nežēlīgās kara ainas. Psihoterapeits Artūrs Utināns portālam "Delfi" skaidro, kāda ir "kara humora" dziedējošā puse.

Tā dēvētās "mēmes" jeb asprātīgās kolāžas ir veids, kā sublimēt kara situācijas nepanesamo smagumu, paust savu attieksmi, ieņemt nostāju, paņirgāties par agresoru ar ideju tādējādi viņu vājināt. Jociņi tiek tik plaši tiražēti, ka daudziem tīmeklī pazudusi arī autorība.

Visa civilizētā pasaule šobrīd nostājusies pret Putina režīma Krieviju, to arī izolējot. Praktiski visi lielākie zīmoli Krievijas tirgu pametuši, un tieši šis aspekts plaši apspēlēts interneta jociņos, taču vislielāko apbrīnu pelna urkaiņi paši – humora izjūtu nezaudē nedz kareivji, uzdancojot kaujas laukā, ne prezidents Zelenskis, smalki ironizējot par Putina samontētajām runām, ne sirmmāmiņa bumbu patvertnē, kura, nesaņemot dzimšanas dienā dāvanu, saka: "Nu, jā, visi puķu veikali laikam ciet!"

Ukrainian Soldier went viral dancing "Annie Are You Ok" by Michael Jackson

He uploaded this video for his daughter to watch him dance and NOT to worry.😢#UkraineRussia #UkraineRussiaWar #IStandWithUkriane #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/xg4QwYzgBo