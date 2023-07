ASV bez vēsts pazudusi meitene pēc četriem gadiem pati ienāk policijas iecirknī

Ar lūgumu izņemt viņu no bezvēsts pazudušo bērnu sarakstiem policijas iecirknī Montānā ieradusies nu jau 18 gadus vecā Alīsija Navarro, kuru ASV bez panākumiem meklēja četrus gadus. Meitene aizgāja no mājām vienu dienu pirms savas 15. dzimšanas dienas un tagad ar savu piepešo atrašanos "sarūpējusi" brīnumu visai Amerikai.

"Brīnumi notiek," pavēstījusi Montānas, ASV, policija, komentējot neparasto meitenes atgriešanos sabiedrībā. "Viņa ir drošībā, viņa ir vesela un, pēc visa spriežot, arī laimīga," policijas teikto citē medijs "New York Post".

Alīsija Navarro no savām mājām Arizonas štatā aizgāja, būdama pilnus 14 gadus veca, un kopš tā laika viņas vecākiem nebija ne mazākās nojausmas, kas ar bērnu noticis. Tagad šis bērns atradies vairākus štatus tālāk – Montānā netālu no Kanādas robežas. Jauniete nu jau sasniegusi pilngadību un ieradās policijas iecirknī ar lūgumu svītrot viņu no pazudušo bērnu saraksta.

Pusaudzi meklēja kopš 2019. gada septembra. Meitene no mājām aizgāja nakts aizsegā vienu dienu pirms savas 15. dzimšanas dienas. Navarro atstāja ar roku rakstītu zīmīti: "Es aizbēgu. Es atgriezīšos, zvēru! Man ļoti žēl!" Viņas vēstījumu māte izlasīja no rīta, kad pamodās. Kopš tā laika par Alīsiju nebija nekādu ziņu, taču pusaudze tika aktīvi meklēta visos ASV štatos. Paziņojumos bija minēts, ka meitenei ir nelieli autiskā spektra traucējumi, taču kopumā viņa uzskatāma par veselu un funkcionējošu.

Have you seen Alicia Navarro, 16 years old? She was last seen on 9/15/19 in Arizona when she was 54" & 95 lbs. If you have information as to her whereabouts, please contact police or your local FBI field office. In LA, please call the FBI at 3104776565. #missing @MissingKids pic.twitter.com/kaGkhy2xcT