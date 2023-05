BBC reportiere potenciālo 'Eirovīzijas' uzvarētāju sajauc ar viņa fanu

"Eirovīzijas" fanu vidū par varenu hitu kļuvis raidorganizācijas BBC video fragments, kurā korespondente Ketija Valdermane uz ielas satiktu fanu noturējusi par pašu Käärijä – somu reperi, kuram bukmeikeri paredz pirmo vai otro vietu "Eirovīzijā".

Amizanto situāciju vietnē "Twitter" publiskoja cits BBC žurnālists Skots Braiens, publiskojot īsu video no kolēģes intervijas ar Liverpūlē uz ielas sastapto "mākslinieku". Viņš gan ir tikai Somijas fans, tomēr titros nogodāts par Somijas pārstāvi.

Kaismīgais līdzjutējs – tērpies uz mata tāpat kā īstais Käärijä uz skatuves – slavēja lielisko Liverpūli: "Pilsēta ir tik draudzīga, visapkārt tāds vieglums," sacīja pilsētas viesis, kurš finālā noteikti turēs īkšķus par skaņdarbu "Cha cha cha".

All’s well that ends well. pic.twitter.com/nGqtdglEUI