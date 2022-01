Bērnu dziesmiņa 'Baby Shark' gāzusi līdzšinējos 'YouTube' rekordus

Dienvidkorejas izglītības kompānijas "Pinkfong" veidotais bērnu dziesmas "Baby Shark" videoklips kļuvis par pirmo vietnes "YouTube" vēsturē, kurš pārsniedzis desmit miljardu skatījumu robežu.

Tolaik desmit gadus vecās korejiešu izcelsmes amerikāņu dziedātājas Houpas Segoinas izpildītā dziesmiņa par haizivju ģimeni "YouTube" ievietota 2016.gada jūnijā. Tā ātri iekaroja klausītāju sirdis Āzijā, bet pārējā pasaulē lielākus panākumus tā guvusi kopš 2019.gada, kļūstot par izklaidi daudziem bērniem un murgu ne mazumam vecāku.

2020.gada novembrī "Baby Shark" kļuva par visu laiku skatītāko "YouTube" videoklipu, bet tagad sasniegusi vēsturisko desmit miljardu skatījumu atzīmi.

Televīzijas kanāls "Nickelodeon", balstoties uz videoklipa tēliem, ir izveidojis īpašu animācijas raidījumu "Baby Shark's Big Show!", bet tagad kanāls plāno "Baby Shark" varoņus iedzīvināt spēlfilmā.

"Baby Shark" ir kļuvusi par globālu preču zīmes franšīzi, tiek organizētas koncertturnejas, veidotas interaktīvas spēles, NFT un daudzi citi veidi, kā tiek atdzīvināti populārā haizivju ģimene. ASV beisbola komanda Vašingtonas "Nationals" 2019.gadā dziesmu izvēlējās par savu himnu, un tā tika atskaņota Baltajā namā, kad komanda kā Pasaules sērijas kausa ieguvēja viesojās pie toreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa.

Pašlaik ar 7,7 miljardiem skatījumu otrs populārākais videoklips "YouTube" ir puertorikāņu dziedātāja Luisa Fonsi un repera "Daddy Yankee" izpildītais hits "Despacito", bet trešajā vietā ar 6,1 miljardu skatījumu ir kanāla "LooLoo Kids" bērnu dziesma "Johny Johny Yes Papa", kas apsteidz britu mūziķa Eda Šīrana dziesmas "Shape of You" videoklipu, kurš vietnē skatīts 5,58 miljardus reižu. Viza Halifas un Čārlija Pūta hits "See You Again", kuru 2017.gadā no skatītāko "YouTube" klipu troņa gāza "Despacito", pašlaik ierindojas piektajā vietā ar 5,3 miljardiem skatījumu.