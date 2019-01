Britu mediju ievērību gūst lellītei līdzīga latviešu meitene

View this post on Instagram

@neptunedubstep (Harry) has enough jawline for the both of us XD •• °° •• #kawaiigirl #kawaiistyle #pink #pastel #harajuku #fairykei #bubblegoth #emo #emoboy #goth #pastelkei #yamikawaii #yumekawaii #makeup #fashion #streetfashion #aesthetic #jfashion #alternativefashion #kawaii #livingdoll #popkei

A post shared by Krista Magica (@kirumagica) on Jan 29, 2019 at 8:34am PST