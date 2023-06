Deputāte Zane Skujiņa-Rubene pēc kritiena Saeimā priecājas, ka zobi vietā

Trešdien, Saeimā vēlot jauno prezidentu, nepatīkamu mirkli piedzīvoja deputāte Zane Skujiņa-Rubene (JV) – iznākot no balsošanas telpas, viņai nedaudz samisējās solis, un sieviete nokrita. Kā paskaidrojusi pati politiķe, cietušas tikai zeķbikses, bet zobi ir vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tautas priekšstāves kritiens nepalika nemanīts soctīklotājiem – "Twitter" vietnē publiskots pats kritiena brīdis.

Grūtais ceļš uz balsošanas urnu pic.twitter.com/UpOdaIukaH — Jānis Tereško (@JanisTeresko) May 31, 2023

Skujiņa-Balode nav zaudējusi humora izjūtu un skaidro, ka šī epizode lieliski demonstrē to, cik neveikla viņa ir: "Šis video lieliski ieskicē to, cik neveikla esmu. Viss labi, aizķērās papēdis. Iespējams, interesantākais veids, kā Saeimā balsot par prezidentu! Šķiet, ka cilvēki bija neizpratnē par to, kas noticis, un nespēja tik ātri noreaģēt. Redzot, ka viss labi un smaidu, turpinājām ierasto balsošanas kārtību," tviterī saka politiķe.

Viņa piebilst, ka "vainīgs" bija neveiklais slieksnis kombinācijā ar nestabilām kājām; viņa pati kritienā necieta, taču skāde nodarīta zeķbiksēm. "Kurp' pa gais, lab', ka zob vietā," deputāte atbildēja kādam tviterlietotājam.

"Delfi" jau vēstīja, ka 31. maijā Saeima trešajā kārtā ievēlējusi jauno Valsts prezidentu – ar 52 deputātu atbalstu tas būs Edgars Rinkēvičs.