'Forbes' publicē bagātākos jūtūberus; līderis spējis nopelnīt 54 miljonus dolāru

23 gadus vecais amerikānis Džimijs Donaldsons, kurš "YouTube" platformā vislabāk zināms kā Mr.Beast, 2021. gadā bijis vislabāk pelnošais digitālā satura radītājs, liecina "Forbes" dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Džimijs Donaldsons saviem 88 miljoniem "YouTube" fanu piedāvā izklaidējošu saturu, dažādus sarežģītus trikus un plaša spektra jokus. Gada laikā savācis vairāk nekā desmit miljardus skatījumus saviem video, Donaldsons spējis nopelnīt 54 miljonus ASV dolāru.

Donaldsons burtiski jūt, ko cilvēki vēlas redzēt, un to apspēlē. Tā, piemēram, jaunietis veikli uzķēra populārā Dienvidkorejas seriāla "Kalmāra spēle" elementus un radīja savu saturu. Mēneša laikā šis video kļuvis par visskatītāko viņa kanālā – 204 miljoni skatījumu. Donaldsonam izdevies no troņa gāzt mazo rotaļlietu apskatnieku Raienu Kadži, kurš nu no pirmās vietas "nogāzies" uz septīto.

Saskaņā ar "Forbes" datiem, otrais pelnošākais jūtūberis pērn bija Džeiks Pols, kurš pelnošāko desmitniekā parādījās 2018. gadā ar sadzīvisku izklaidējošu saturu. Tagad Pols ir bokseris, kurš nu "YouTube" saturu veido, cīnoties ar UFC zvaigznēm. Pola ienākumi pērn – 45 miljoni ASV dolāru.

Trešajā pozīcijā – Markipljers ar 31 miljonu sekotāju. Viņš ir tā dēvētais geimeris, kurš izveidojis savu veiksmīgu zīmolu un pērn spējis ar to nopelnīt 38 miljonus dolāru.

Ceturtie – Rets un Links. Vienkārši asprātīgi muldoņas un jokdari. Kontam ir pieci miljoni sekotāju, pērn nopelnīti 30 miljoni dolāru.

Piektais pelnošākais ir jūtūberis "Unspeakable". Desmit gadus viņš spēlē "Minecraft", veicis dažādus darījumus, peļņa – 28,5 miljoni dolāru.

Sestajā vietā atrodas septiņus gadus vecā krievu meitenīte Nastja, kurai seko apmēram 85 miljoni cilvēku. Savu "YouTube" karjeru mazā Nastja sāka ar rotaļlietu atpakošanu, bet nu jau veido mūzikas video un vlogus. Viņas ienākumi pieauguši līdz 28 miljoniem dolāru.

Septītais ir rotaļlietu eksperts Raiens Kadži. Mantiņu apskats, izglītojošie videoklipi un ģimenes video palīdzējuši pērn viņam sapelnīt 27 miljonu lielu bagātību.

Astotie – konts "Dude Perfect" ar 20 miljonu dolāru peļņu. 2020. gada rangā viņi bija otrajā vietā. Puiši piedāvā izklaidējošu saturu, dažādus optiskos trikus un citas draiskulības.

Devītajā pozīcijā Logans Pols – pretrunīgi vērtēts bokseris, kurš laužas mūzikas lauciņā. Viņš pelnošāko jūtūberu topā nebija manīts kopš 2017. gada. Nu puisis ir atpakaļ ar 20 miljoniem kabatā.

Topu noslēdz Prestons, talantīgs citu izjokotājs ar 18 miljoniem sekotāju. Prestona popularitāte augusi, kopš viņš vairāk pievērsās "Minecraft" spēlēšanai. Spējis nopelnīt mazāk nekā 2020. gadā jeb 16 miljonus dolāru.

Pētījumi liecina, ka 2021. gads "YouTube" kopumā bijis ļoti sekmīgs gads, šo platformu lieto 2,3 miljardi cilvēku visā pasaulē, ik dienu noskatoties apmēram vienu miljardu stundu videosatura. "Forbes" norāda, ka vislielākie pelnītāji ir nevis tie, kam visvairāk skatījumu, bet gan tie, kuri naudu pelna, izmantojot zīmolu partnerības, sponsorēšanas darījumus un preču pārdošanu. Angliski runājošie satura veidotāji no popularitātes gūst vislielāko finansiālo labumu.