Grēta Tūnberga dzēsusi tvītu, kas pareģoja cilvēces galu šogad

No interneta ārēm pazudis dumpīgās klimata aktīvistes Grētas Tūnbergas pirms pieciem gadiem rakstītais tvīts par to, ka līdz 2023. gadam klimata pārmaiņas iznīcinās visu cilvēci, ja turpināsies fosilā kurināmā izmantošana, raksta "New York Post". 2023. gads ir pienācis, bet cilvēce rādās dzīvāka par dzīvu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd 20 gadus vecās zviedru aktīvistes Tūnbergas "Twitter" lentē vairs nevar atrast slaveno tvītu no 2018. gada 21. jūnija. Toreiz Tūnbergas vēstītais radīja plašu rezonansi, jo meitene paredzēja visas cilvēces galu 2023. gadā. Tobrīd meitenei bija 15 gadu.

Savā vēstījumā viņa atsaucās uz Hārvarda universitātes ķīmijas profesora Džeimsa Andersona drūmo brīdinājumu par fosilā kurināmā ietekmi uz klimatu, kas atbīdot mūs visus 33 miljonus gadus senā pagātnē, kad daļa pasaules vēl nebija klāta ar ledu. Zinātnieks tolaik šaubījās, vai 2022.-2023. gadā Arktikā vēl vispār būs palicis kāds ledājs un rosināja tuvāko piecu gadu laikā atteikties no fosilā kurināmā, pretējā gadījumā klimata pārmaiņas iznīcinās cilvēci.

Pārspīlētu esenci no Andersona teiktā Tūnberga ietvītoja, paredzot cilvēces galu 2023. gadā. Šo gadu ir sagaidījusi arī viņa pati, bet gals nav pienācis. Tūnbergas filozofijas pretinieki internetā iesmej par prognozes nepiepildīšanos un retoriski vaicā, kāpēc viņa izdzēsusi slaveno tvītu. Aktīviste radušos situāciju pagaidām nav komentējusi.

Tūnbergas pēdējais tvīts datēts ar 14. martu un tajā viņa vēsta par globālo sasilšanu, proti, aizvadītais februāris bijis ceturtais siltākais februāris kopš 1880. gada.