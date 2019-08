Interneta hits: Neticami pašpārliecinātas selfiju tīkotājas gorīšanās Ņujorkas metro

Mēdz sacīt, ka selfjs ir kļuvis par 21. gadsimta pašportretu, tomēr ne visi jūtas tik ērti, lai publiskās vietās paši sevi fotografētu. Dažiem, gluži pretēji, svešinieku mulsinošie skatieni nepavisam netraucē, un nu savu slavas stundu interneta vidē piedzīvojusi kāda īpaši pašpārliecināta daiļava.

Kāds aculiecinieks vārdā Bens aizvadītās nedēļas izskaņā "Twitter" tīklā padalījās ar visnotaļ amizantu video, kurā viņš Ņujorkas metro iemūžinājis svešinieci, kas, uz krēsla atstutējusi viedtālruni, pašpārliecināti gorās kameras priekšā un valdzina ar modeles cienīgām pozām.

Video aprakstā puisis bija norādījis, ka viņu burtiski aizrāvusi sieviete, kura vilcienā visu sirdi un dvēseli veltījusi selfijkamerai.

Sižets zibenīgi kļuva par virālo sensāciju, un divu dienu laikā kopš publiskošanas brīža jau ir noskatīts vairāk nekā astoņus miljonus reižu, liekot vairumam ļaužu sajūsmināties par redzēto, bet citiem arī neizpratnē raukt pieri un vīpsnāt par daiļavas centieniem tikt pie perfektas pašbildītes, nepievēršot ne mazāko vērību citu pasažieru ziņkārīgajiem skatieniem.

This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I

Nebija ilgi jāgaida, kad atklājās, ka video redzamā sieviete ir Džesika Džordža, kura centīgi uzņemtos selfijus, kā reiz, tajā pašā dienā bija publicējusi tviterī.

Daudzi viņai komentāros norādījuši, ka vēlētos justies par sevi tikpat pārliecināti un neuztraukties par to, ko padomās apkārtējie.

"Esmu pārsteigta par daudzajiem laipnajiem vārdiem, un es vēlos visiem pateikt paldies. Turpināsim izplatīt pozitīvismu un viens otru uzmundrināt," vēlāk vēstījusi Džesika, kuras pašpārliecinātība sajūsminājusi un pārsteigusi daudzus.

i am overwhelmed by the kind words expressed by everyone and i just want to say THANK YOU to all ‼️ let’s spread this positivity and continue to uplift one another ✨ .. oh and s/o @benyahr for making my day #NYC #Yerrr