Izgāztuvē starp 20 tonnām atkritumu amerikānis atrod sievas laulības gredzenu

Gluži neticams veiksmes stāsts atgadījies kādam vīrietim ASV – Kevins Batlers no Vindhemas pilsētas nejauši izmeta miskastē sievas laulības gredzenu, taču drīz vien tas atradās. Gredzentiņš bija meklējams atkritumu šķirošanas punktā starp 20 tonnām citu atkritumu, ziņo "Associated Press".

Kevins Batlers pagājušās nedēļas trešdienā, pašam nezinot, izmeta miskastē savas sievas laulības gredzenu. Sieva bija to notīrījusi un ielikusi salvetē nožūt, taču Batlers salveti izmeta sadzīves atkritumos, kas tika nogādāti Vindheimas šķirošanas stacijā (dažviet ASV cilvēki paši savus atkritumus ved uz staciju).

Kad vīrs apjauta nelaimes apmērus, viņš devās atpakaļ, izstāstīja par notikušo un tika uzsākti gredzentiņa meklēšanas darbi. Panākumus nodrošināja sirsnīga izgāztuves darbinieku iesaiste un lielā mērā arī veiksme.

Visupirms ar videonovērošanas palīdzību darbinieki atrada aptuveno vietu, kur Batlers izmeta savus atkritumus. Tobrīd šķirotavā jau bija sakrājušies 20 tonnas visdažādāko atkritumu maisu. Pēc tam darbinieki ar ekskavatoru šķūrēja daudzos maisus, un Batlers atcerējās, ka viņa maisa saturā bija seleriju kāti. Kad vīrietis ieraudzīja no viena maisa izspraucamies tos, bija skaidrs, ka neiespējamā misija – atrast mazu gredzentiņu – tomēr ir iespējama.

"Es ieraudzīju vienu kātu, kas izspraucās no maisa sāna," vietējai televīzijai stāsta Batlers, taču gredzens uzreiz neatradās, salvete ar to bija no maisa izkritusi līdzās daudziem citiem papīra gabaliem. Viņš ar gumijas cimdiem pārcilāja vēl daudz atkritumu, līdz īstā salvete atradās – to atverot, uz viņu raudzījās meklētā manta.

Lai gan viņš neiesaka citiem atkārtot paša veikto operāciju, Batlers saka, ka arī otrreiz rīkotos tāpat, jo tā tomēr nebija parasta lieta, bet gan laulības gredzens.

Pēc veiksmīgā risinājuma Batlers izgāztuves darbiniekus cienājis ar picu un pateicās par dienesta palīdzību.