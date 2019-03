Jauns interneta stulbings – pasaule metas kedu mētāšanas neprātā

Virtuālajā vidē par sensāciju kļuvis jauns stulbings "#VansChallenge". Tā ietvaros ļaudis filmē un sociālajos tīklos dalās ar video, kuros mētā savas kedas.

Jaunais izaicinājums aizsācies pirms pāris dienām, kad kāds tvitera lietotājs publicējis video, kurā galanti aizmet savas sporta kurpes un tās piezemējas uz zolēm.

"Vai jūs zinājāt, ka, lai arī kā jūs mestu savas "Vans" kedas, tās vienmēr piezemēsies, pavērtas uz augšu?" video, kas pāris dienās noskatīts jau 12 mijonus reižu, aprakstā norādījis jaunā izaicinājuma aizsācējs.

Izdevums "The Independent" vēsta, ka sižets zibenīgi iemantojis milzu popularitāti, liekot arī citiem pārbaudīt apgalvojumu, ka kedas vienmēr piezemējas uz zolēm.

Turklāt daži pierādījuši, ka šī "maģija" piemīt ne tikai zīmola "Vans", bet arī citu brendu apaviem. Tāpat arī ievērību un sajūsmu guvuši sižeti, kuros tiek mestas "Crocs" gumijas čības jeb vienkārši "krokši".

Tiesa, ne visiem izdevies pienācīgi izpildīt izaicinājumu. Daži pat atklājuši, ka derībās zaudējuši iespaidīgas naudas summas, jo kedas pievīlušas un uz grīdas piezemējušās vēkšpēdus.

Atgādinām, ka ļoti līdzīgs izaicinājums pasauli pārņēma arī 2016. gadā. Tiesa, toreiz ļaudis mētāja nevis apavus, bet gan ūdens pudeles.

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H — lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) March 2, 2019

I did the vans thing lol my van fricken twirled before landing! pic.twitter.com/z926445lxT — Iris 💗 (@iris_adi) March 4, 2019

Forget throwing your vans what about just PLACING them upside down #vanschallenge pic.twitter.com/My7zWw61DC — SareBear🐻 (@sarahyorski) March 6, 2019

This #VansChallenge is getting out of hand pic.twitter.com/n8hPF8jnQl — Michael Bridger (@myohmichael__) March 5, 2019

I had to explain to my mom why I was throwing all my Van's on the floor at 12AM. #Vanschallenge pic.twitter.com/USwUJkpyPX — Kris (@Sw0rnT0Death) March 4, 2019

I’ll see your Vans and raise you chanclas #VansChallenge pic.twitter.com/isYl69L6Zd — Con todo (@contodopapi) March 6, 2019

can confirm that converse work too #VansChallenge pic.twitter.com/eZmhj2IQFb — samantha moore (@sammyamoore) March 5, 2019