Kundze no Kurzemes loterijā laimējusi vienu miljonu eiro

Šī gada aprīlis ieies Latvijas momentloteriju vēsturē ar faktu par lielāko momentloterijas laimestu, jo momentloterijā "Miljons" ir laimēts pirmais 1 000 000 eiro, portālam "Delfi" vēsta "Latvijas loto". Veiksminiece dzīvo Kurzemē un šobrīd lauza galvu, kā iegūto laimestu labāk tērēt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veiksmīgā loterijas biļete tika iegādāta internetā, un laimētāja ir kurzemniece, kura strādā finanšu nozarē. Ievērojamais laimests veiksminiecei tiks izmaksāts jau šonedēļ.

Kurzemniece atklāj, ka jau sen dzīvojusi ar domu, kā būtu, ja būtu? "Es biju iedomājusies, ka esmu jau laimējusi vērtīgu naudas laimestu, un iztēlojos, kā varētu īstenot savus plānus."

Liktenīgajā dienā laimētāja pēc darba sākusi gatavot vakariņas un, kavējot laiku, nolēmusi telefonā iegādāties momentloteriju. Viņa iegādājusies momentloterijas "Bingo" biļeti, kurā atklājies 50 eiro laimests. Par laimēto naudu veiksminiece iegādājusies divas "Sporta loterijas" biļetes un divas momentloterijas "Miljons" biļetes, no kurām viena izrādījās īpaši vērtīga, jo zem skaitļa 19 slēpās 1 000 000 eiro laimests.

"Emocijas bija neaprakstāmas – nevarēju saskaitīt nulles, vairākas reizes vēros sava telefona ekrānā, lai pārbaudītu, vai acis nemelo. Tas bija nemiers, uztraukums un prieks," ar smaidu stāsta laimētāja. Virtuve laimētājai esot īpaša vieta, jo tur viņa ne tikai gatavo, bet arī ada, šuj, un, kā izrādās, arī laimē miljons eiro. Ar plāniem, kā izmantot ievērojamos naudas līdzekļus veiksminiece nesteidzas, viņa saprot, ka viss ir prātīgi jāpārdomā.

Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz, ka no loteriju laimestiem virs 3000 eiro laimētājam ir jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), līdz ar to var apgalvot, ka no miljons eiro iegūst ne tikai laimētājs, bet arī sabiedrība kopumā. Samaksātā IIN summa nonāk gan valsts, gan konkrētās pašvaldības budžetā, kur ir deklarēts laimētājs