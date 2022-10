Pēc internetā notikuša referenduma Čehijas Republika paziņojusi par Krievijas apgabala Kaļiņingradas pievienošanu Čehijai, pārdēvējot to par Kralovecu. "Kraloveca ir Čehija. Pēc neticami veiksmīga referenduma 97,9% Kaļiņingradas iedzīvotāju nolēma pievienoties Čehijai, kļūstot par Kralovecu," teikts nesen izveidotā čehu tīmekļa vietnē.

Jaunais ģeopolitiskais pavērsiens šobrīd Čehijā aizrāvis visus, no jokdariem līdz pat uzņēmējiem un amatpersonām.

Ironizējot par Krievijas veiktajiem pseidoreferendumiem Ukrainā, čehi nolēmuši, ka pienācis laiks atgūt vēsturisko taisnīgumu un atgriezt Čehijā Kaļiņingradu, kas savulaik dibināta par godu Čehijas karalim Otakaram Otrajam. "Tā kā pilsēta tika dibināta par godu Čehijas karalim, tai vajadzētu pāriet likumīgā īpašnieka – Čehijas Republikas rokās," pēc īsas īpašumtiesību vēstures teikts petīcijā satīras vietnē. To parakstījuši vairāk nekā 13 000 cilvēku.

Kraloveca dod Čehijai to, kas tai tik ļoti pietrūkst, proti, pieeju jūrai. Čehijas valdība aneksijas aktu parakstījusi 4. oktobrī, tiesa, dokumenta vizualizācijā izmantojot valdības koalīcijas līguma parakstīšanas brīdi pērn. Bet izskatās kā īsts!

Uzņēmums "Čehijas dzelzceļš" jau tūlīt paziņoja par jauna savienojuma atklāšanu ar atgūto teritoriju, autoražotājs "Škoda" pavēstīja par modeļa "Qralovec" izstrādi, valdības gaiteņos tiek virzīta iniciatīva par čehu alus piegādi Kralovecai, atklājot modernu cauruļvadu "Beer Stream 1". Čehija arīdzan gatavojas no Kralovecas doties Marsa misijā, lai tur kā pirmā valsts pasaulē sāktu brūvēt alu.

Final steps for building Beer Stream 1 were made. As of today, the brightest minds among the engineers have begun with the construction. The pipeline is to be finished on January 1, 2023. We can only hope for a delicious "Na zdraví" after midnight. 🍺 https://t.co/t5rjNuSqT2