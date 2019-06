Ļaudis izsmej Donalda Trampa tikšanos ar 'Vaļu princi'

ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi kļuvis par apsmiekla objektu savu pareizrakstības kļūdu dēļ, šoreiz paziņojot, ka nesen ir ticies ar "Vaļu princi".

Tramps ceturtdien tviterī rakstīja par savu neseno tikšanos ar "Vaļu princi", acīmredzot domājot Velsas princi Čārlzu, kuru ASV prezidents pagājušajā nedēļā satika Lielbritānijā valsts vizītes laikā. Angļu valodā vaļu un Velsas rakstībā ir tikai viena burta atšķirība: "Whales" un "Wales".

Pašlaik Trampa tvitera ieraksts jau ir izlabots, bet komentāros saglabājušies neskaitāmi joki par "Vaļu princi".

Kāds tvitera lietotājs jautāja: "Vai satikāt Mobiju Diku? Kāds viņš ir dzīvē?". Kādam citam likās asprātīgi pajautāt, vai sarunas gaitā tika apspriesta arī gramatika un pareizrakstība.

The Internet remembers things better than you do. pic.twitter.com/P9hb3bOYwq

"Neklausies tajā uzurpatorā, Donald. Esmu īstais Vaļu princis. man ir īstā netīra informācija par [demokrātu iespējamo prezidenta amata kandidātu Džo] Baidenu. Viņš reiz urinēja okeānā. Es pats to redzēju savām acīm! Vaļu princis," kāds tvitera lietotājs atbildēja Trampam, pievienojot vaļa attēlu.

Tomēr ierakstā arī pēc izlabošanas saglabājusies cita kļūda: Tramps paziņojis, ka ticies ar "Anglijas karalieni", bet Elizabete II ir karaliene Lielbritānijai, ko veido Anglija, Skotija, Velsa un Ziemeļīrija.

Reaģējot uz kritiku par izteikumiem, ka viņš piekristu saņemt informāciju par politiskajiem pretiniekiem no ārvalstu valdībām, Tramps rakstīja: "Es katru dienu tiekos un runāju ar "ārvalstu valdībām". Es nesen tikos ar Anglijas karalieni (Lielbritānija), Velsas princi, Apvienotās Karalistes premjerministri, Īrijas premjerministru, Francijas prezidentu un Polijas prezidentu. Mēs runājām par "Visu"!"

Daži tvitera lietotāji viņu kritizēja ne tikai par pareizrakstības kļūdām, bet arī par loģikas kļūdu, jo britu karaliskā ģimene nav uzskatāma par Lielbritānijas valdību un tradicionāli tās locekļi neapspriež politiskus jautājumus.

Tramps ir aktīvs tvitera lietotājs, un viņam ir vairāk nekā 61 miljons sekotāju. Tomēr nereti viņš pieļauj pareizrakstības kļūdas, kļūstot par daudzu joku avotu.

Viena no slavenākajām viņa kļūdām ir 2017.gada maija ieraksts tviterī: "Neskatoties uz pastāvīgu negatīvu preses "covfefe"". Sākotnēji ieraksts tika izdzēsts, bet pēc tam, kad tam tika pievērsta plaša uzmanība, Tramps ierakstīja: "Kurš var noskaidrot īsto "covfefe" nozīmi??? Izbaudiet". Bet toreizējais Baltā nama preses sekretārs Šons Spaisers paziņoja, ka "prezidents un neliela cilvēku grupa zina, ko tieši viņš ar to domāja".

Didn't get the time to meet up with the Duke Of Dolphins I'm guessing? pic.twitter.com/b8vuoWys6Y