Mīlasstāsts: Krievu 'kosmonauts' apšmauc romantiski noskaņotu dāmu

Neapskaužamā situācijā nonākusi 65 gadus veca sieviete Japānā, kurai galvu sajauca kāds neģēlīgs krievu "kosmonauts". Vīrietis virtuāli nodibinājis ar viņu romantiskas attiecības un bijis gatavs precēt, bet, lai tas notiktu, japānietei nācās apmaksāt viņa atgriešanos no kosmosa uz Zemes.

Kā vēsta medijs "Vice", kādu japānieti apkrāpis vīrietis, kurš par sevi teicis, ka ir Starptautiskās Kosmosa stacijas astronauts no Krievijas un tieši patlaban atrodas izplatījumā.

Saskaņā ar vietējo mediju ziņām, vārdā nenosauktais "krievu kosmonauts" ar upuri sazinājies "Instagram" platformā un viņa kontā redzami vairāki attēli no kosmosa.

Jau drīz vien abu virtuālās attiecības bija uzņēmušas apgriezienus: kosmonauts aizgūtnēm atzinās sievietei mīlestībā un solīja uzsākt ar viņu kopdzīvi Japānā. Tikai tāds sīkums – viņam vispirms būtu jāatgriežas uz planētas Zeme. Lai tas notiktu iespējami ātrāk, bija vajadzīga nauda. Vīrietim izdevies apvārdot naivo kundzi, lai viņa nomaksā, piemēram, raķetes nosēšanās nodevu Japānā un citas dīvainas prasības.

Neko ļaunu nenojauzdama, romantiski noskaņotā dāma prasības apmierināja, mēneša laikā vairākos maksājumos kopumā krāpniekam pārskaitot 4,4 miljonus Japānas jenu jeb nepilnu 31 tūkstoti eiro. Taču, kad kosmonauts sācis prasīt vēl mazliet čungura, kundze attapusies, ka ar mīlasstāstu kaut kas nav īsti lāgā un devusies uz policiju. Japānā tagad šo krāpniecības epizodi izmeklē.

Interesanti, ka šis nebūt nav pirmais Japānā fiksētais krāpniecības gadījums, kad cilvēki tiek apkrāpti no it kā krievu kosmonautiem. Krāpnieku nagos iekritusi arī kāda cita, šoreiz 40 gadus veca sieviete, kura arīdzan noticējusi kādam kosmonautam. Abos gadījumos krāpnieki novirzījuši upuri no "Instagram" uz ziņojumu apmaiņas vietni "Line", kuras programmatūra automātiski tulko vēstījumus no krievu valodas japāniski.