'Netflix' seriāls palīdz atrast pirms sešiem gadiem pazudušu meiteni

Pirms sešiem gadiem Ilinoisā pazudusi deviņus gadus veca meitene sveika un vesela atrasta Ziemeļkarolīnā, vēsta ASV ziņu dienesti. Meiteni palīdzēja atrast kāda "Netflix" skatītāja, kura vēroja seriālu "Neatrisinātās mistērijas" ("Unsolved mysteries") – tajā viena sērija veltīta ģimenes iekšējo konfliktu rezultātā pazudušiem bērniem.

Keila Anbehauna pēdējoreiz tika redzēta 2017. gada 4. jūlijā. Ar māti pārnākusi no ASV Neatkarības dienas parādes, abas sakravāja mantas un devās it kā uz pikniku Viskonsinas štatā, taču atpakaļ neatgriezās.

Saskaņā ar tiesas nolēmumu vecāku šķiršanās prāvā, 5. jūlijā Keilas tēvam Raienam Iskerkam bija jāsaņem bērnu atpakaļ no mātes, jo tieši tēvam bija piešķirta pilna aizgādniecība. Taču izrādījās, ka māte meitu bija aizvedusi prom pavisam. Šim un citiem tamlīdzīgiem gadījumiem "Netfix" veltīja seriālu.

Seriālā ar mūsdienu tehnoloģijām tika parādīts, kā Keila varētu izskatīties tagad, sešus gadus pēc nolaupīšanas. Kāda skatītāja no Ziemeļkarolīnas – veikala darbiniece, kura vēlējusies palikt anonīma – atpazina seriālā redzamo Keilu 15 gadu vecumā un par to ziņoja policijai. Tādā veidā pazudusī meitene tika atrasta, savukārt viņas mātei Heterei Anbehaunai uzrādītas apsūdzības bērna nolaupīšanā. Pagājušajās nedēļas otrdienā viņa no apcietinājuma atbrīvota pret ķīlu; nākamā tiesas sēde nozīmēta 11. jūlijā.

Visus šos gadus Iskerka savu meitu meklējis gan ar varastiestāžu palīdzību, gan iesaistot sabiedrību. Tagad, kad meita atradusies, tēvs saka, ka "nākas atkal iepazīties no jauna", tāpēc viņš lūdz medijiem cienīt ģimenes privāto dzīvi. Viņš tikai komentēja, ka notikušais bijis "postoši gan meitai, gan ģimenei".

Patlaban Keila atrodas Ziemeļkarolīnas sociālo pakalpojumu nodaļas aizbildnībā, un paredzams, ka viņa nonāks atpakaļ pie tēva un viņa ģimenes.