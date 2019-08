Pasaulē populārākā 'jūtūbera' kanāls sasniedz 100 miljonus abonētāju

Pasaulē populārākā "YouTube" kanāla "PewDiePie" izveidotājs, zviedru vlogeris Fēlikss Šelbergs uzstādījis jaunu rekordu – viņš kļuvis par pirmo individuālā satura kanāla īpašnieku, kuram izdevies piesaistīts 100 miljonus abonētāju.

100 miljonu abonētāju slieksni zviedra veidotais kanāls pārkāpis aizvadītās nedēļas izskaņā, vēsta izdevums "Forbes". Šobrīd abonētāju skaits jau pieaudzis par vēl aptuveni 300 tūkstošiem.

Jāatzīmē, ka pats "YouTube" Fēliksu apsveicis ar šo sasniegumu, veltot viņam īpašu video, kurā hronoloģiski var izsekot līdzi zviedra ceļam uz panākumiem.

Šis gan Fēliksa dzīvē šomēnes nav vienīgais priecīgais notikums. Jau vēstīts, ka nesen viņš kļuva par precētu vīru un mija gredzenus ar mīļoto sievieti Marciu.

Jau vēstīts, ka izdevums "Business Insider" šogad jūnijā vēstīja, ka Fēliksa kanāls "PewDiePie" ar tobrīd 96 miljoniem abonētāju uzskatāms par populārāko "YouTube" kanālu, kurā tiek publicēts individuāls saturs.

Married to @marziapie 💍 Revived our love of Minecraft ⛏️ Reached 100 million subscribers on YouTube ✔️ What a month to celebrate and congratulate @PewDiePie 👊 pic.twitter.com/4rGuNDDwyx

Zviedrs skatītāju simpātijas savulaik iemantoja ar komiskiem klipiem, kuros viņš spēlē datorspēles un komentē notiekošo.

2016. gadā žurnāls "Time" Fēliksu ierindoja 100 pasaulē ietekmīgāko cilvēku sarakstā.

We did it! What an unreal achievement! 100 000 000 thanks to all of you for the endless support and effort! I don't feel worthy, but I'm forever grateful 💯♥️👊 pic.twitter.com/ErZk2uD904