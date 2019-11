Sajūsmu izraisa 121 gadu sens foto ar 'laika ceļotāju' Grētu Tūnbergu

Plašu ažiotāžu pēdējās dienās izraisījis Vašingtonas Universitātes arhīva foto, kas uzņemts pirms 121 gada. Zviedru izcelsmes amerikāņu fotogrāfs Ēriks A. Hegs melnbaltā momentuzņēmumā 19. gadsimta beigās iemūžinājis trīs zeltraču bērnus, un vērīgākie bildē saskatījuši kaut ko neparastu – kadrā redzamā meitenīte, daudzuprāt, ir pārsteidzoši līdzīga 16 gadus vecajai zviedru vides aktīvistei Grētai Tūnbergai.

1898. gadā, kad šis nu jau par sensāciju kļuvušais foto tika uzņemts, Ziemeļameriku bija pārņēmis zelta drudzis – Klondaikas upi Jukonas apgabalā bija apsēduši gan lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni zelta meklētāji, kas tīkoja kļūt bagāti.

Fotogrāfija pēdējās dienās strauji izplatījusies tviterī, kur ļaudis naski ar to dalījušies un komentējuši, paužot milzu pārsteigumu par to, ka bildē redzamā meitenīte acīmredzami līdzinās Tūnbergai.

Foto kļuvis tik populārs, ka tas plaši aprakstīts arī dažādos medijos. "The Huffington Post" vēsta, ka sociālajos tīklos pat esot uzvirmojusi neprātīga konspirācijas teorija par to, ka pusaudze Grēta prot ceļot laikā un no pagātnes ieradusies mūsdienās, lai glābtu planētu no posta un iznīcības.

Savukārt citi jokojušies, ka Grēta drīzāk nevis aizceļojusi uz nākotni, bet gan atgriezusies pagātnē "tajā īstajā momentā", kad klimats sācis mainīties cilvēku rīcības dēļ, un viņa apņēmusies visu vērst par labu.

Bilde ļaudis gan uzjautrinājusi, gan izbrīnījusi, un reti kurš spējis palikt pilnīgi vienaldzīgs.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

She is a time traveller 😆@GretaThunberg

1898 - 2019 pic.twitter.com/FP7N3BgM2y — tipbobfinn (@bob_mertens_) November 19, 2019

#GretaThunberg “you stole my childhood” possibly referring to the past? Maybe not. “The world is waking up, and change is coming whether you like it or not” sure sounds like something a time traveler would say... low key I think time travel has been around for a long time — Meme Finder Chick (@Cringe42E) November 21, 2019

Maybe she is from the future who was sent back in time to key moments in history to stop climate change 🤯😂 https://t.co/FH0TFlCvKm — Kelly Edwards (@KellyEdwardsWPG) November 19, 2019