Sensācija par sievieti, kas dzemdēja uzreiz 10 bērnus, izrādās mīklaina viltus ziņa

Ziņa par to, ka Dienvidāfrikā kāda sieviete dzemdējusi 10 bērnus vienā grūtniecībā, pirms divām nedēļām pāršalca pasauli. Arī Latvijā atsevišķi mediji šo vēsti pārpublicēja. Bet patiesība izrādās daudz citādāka, nekā šķitis sākumā.

Pirmavots vēstij, ka Dienvidāfrikas administratīvajā galvaspilsētā Pretorijā kāda 37 gadus veca sieviete iznēsājusi un dzemdējusi uzreiz desmit mazuļus, bija portāls "Pretoria News". Sirsnīgo vēstījumu ilustrēja attēli, kuros Gosiama Sithola redzama ar milzīgu vēderu un savu vīru blakus – tos uzņēma "African news agency". Sensācija zibens ātrumā pāršalca visu pasaules presi.

Bet nu publikācijas autors Pīts Rampedi spiests atvainoties par melīgas ziņas izplatīšanu, vēsta "Mail Online". Rampedi bija tas, kurš šo stāstu iedzīvināja kā ziņu. Šobrīd viņš saka, ka ir "nožēlas un skumju pilns" un atvainojas par vēsti, kas nonāca daudzu mediju virsrakstos. Interesanti, ka žurnālists Rampedi jau iepriekš reiz zaudējis darba vietu pēc tam, kad izveidojis publikāciju, kas neatbilst patiesībai, taču attiecībā uz rekordgrūtnieci viņš vienkārši jūtoties apmānīts pats.

Stāsts ir tāds: šobrīd Gosiama Sithola atrodas psihiatriskajā klīnikā Johannesburgā, un viņa turpina apgalvot, ka ir laidusi pasaulē desmit mazuļus. Taču neviens tos nav redzējis, un pati Sithola skaidro, ka nevienam neteikšot, kur bērni atrodas. Tāpat arī Dienvidāfrikas medicīnas iestādēs – ne valsts, ne privātajās – nav ziņu nedz par šādu dzemdētāju, nedz jaundzimušajiem. Sithola nav bijusi grūtnieču uzskaitē.

Sensācijai ar Sitholas milzu vēderu sākotnēji noticējis žurnālists Rampedi, taču nav papūlējies sameklēt kādus pierādījumus, ka viņa stāsta varone patiešām gaida desmit mazuļus. Vēstulē sava medija galvenajam redaktoram žurnālists skaidro: "Es joprojām palieku pie nostājas, ka viņa bija stāvoklī un viņa dzemdēja. Es par to nešaubos. Taču neprasīju nekādus dokumentālus pierādījumus, piemēram, ultrasonogrāfijas attēlus vai kādus izrakstus no klīnikas. Man likās, ka tur taču nav, ko izmeklēt. Taču atvainojos uzņēmumam par reputācijas kaitējumu un visiem saviem kolēģiem," par sensacionālo ziņu teicis Rampedi.

Šaubas par to, vai patiešām Gosiama Sithola ir stāvoklī, pirmais pauda viņas pašas dzīvesbiedrs Tebogo, kurš vietējiem medijiem sacīja, ka nav redzējis it kā jaundzimušos un nav redzējis arī savu sievu kopš brīža, kad viņa pateikusi, ka dodas dzemdēt. Tad Tebogo vērsies policijā ar lūgumu veikt izmeklēšanu.

Sievieti atrada 17. jūnijā viņas radinieku mājās. Gosiama sākotnēji tika nogādāta sociālā dienesta darbinieku rokās, tad ievietota Tembisas slimnīcā, kur arī konstatēts, ka uz viņas vēdera nav nedz ķeizargrieziena pēdas, nedz kaut kas liecinātu par dabiski notikušām dzemdībām. Gosiama tika ievietota šīs slimnīcas psihiatriskajā nodaļā novērošanai.

Gosiamai ir arī advokāte, kura apgalvo, ka viņas kliente tur tiekot spīdzināta, turēta važās, turēta pret savu gribu. Viņa lūdz atbrīvošanu, ziņo vairāki Dienvidāfrikas mediji. Taču tiesībsargājošajām iestādēm ir aizdomas, ka sieviete ar savu sensacionālo stāstu, iespējams, gribējusi iedzīvoties, saņemot ziedojumus no cilvēkiem, kuri vēlas atbalstīt rekordmammu. Jau tūlīt pēc Rampedi ziņas publikācijas darboties sācis ziedojumu vākšanas konts, līdz "dzemdētājas" vīrs publiski lūdza pārtraukt naudas ziedošanu. "Es augstu vērtēju finansiālo atbalstu, ko esam saņēmuši no mūsu kopienas locekļiem, tomēr aicinu pārtraukt ziedošanu vismaz līdz brīdim, kad kopiena būs ieraudzījusi šos mazuļus," paziņojumā "Pretoria News" pauda vīrs. Šajā laikā viņš esot centies sazināties ar savu sievu, taču tas pagaidām nav izdevies. Pati sieviete turpina apgalvot, ka ir normāla un pie pilna prāta, taču pateikt, kur atrodas viņas desmit it kā piedzimušie mazuļi, nevēlas.