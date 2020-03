Soctīklos lauž šķēpus par šo video: Kāpēc politiķa mapīte mainīja krāsu?

Vairāk kā seši tūkstoši retvītu un 16 000 "Patīk" – tāds ir sasniegums kāda tviterlietotāja ievietotam video, kurā notiek trakas lietas.

Kāds "Twitter" lietotājs tīklā ievietojis video, kas zibenīgi kļuvis populārs, zem tā virknējoties simtiem minējumu, kas gan kadrā noticis.

Video redzams "Sky News" sižets par Lielbritānijas finanšu ministru Riši Sunaku, kurš ar valsts budžeta projekta daļu iznāk no premjerministra Borisa Džonsona rezidences Dauningstrītā.

Sunaks rokās tur acīmredzami koši sarkanu mapi, taču pēc tam tā... ir mainījusi krāsu.

Soctīklotāji lauž šķēpus, kāpēc tā noticis – kā mapīte pēkšņi kļuvusi zaļa?

Cilvēki min, ka, iespējams, tas ir kāds televīzijas efekts, vēl citi norāda, ka pats video autors ar īso materiālu "kaut ko izdarījis". Bet sazvērestību teoriju piekritēji neaizmirst norādīt, ka mediji ar cilvēkiem manipulē.

Citiem šķiet, ka automašīnas aizsegā ministrs Sunaks mapes samainījis. Kā šķiet tev?

Can @SkyNews explain this? Watch the folder! Mind blown! #coronavirusuk #Budget2020 pic.twitter.com/nLRS2MP37w