'TikTok' hits: Lielveikala darbiniece sacer dziesmiņu, kas pielīp miljoniem cilvēku

Tikai 19 gadus vecā Meja Stīvensa vienā dienā pamodās slavena – īsi pirms gadu mijas viņa sociālajā tīklā "TikTok" ievietoja sadzīvisku dancīti pati savā istabā, un to pavadīja ritmiska dziesmiņa, kas nu jau skatīta vairāk nekā 11 miljonus reižu. Uz šādu panākumu fona nobāl jebkura "Eirovīzijai" pieteiktā dziesma!

Par pēkšņo slavu guvušo Meju vēsta gan BBC, gan ietekmīgais "Forbes". "Forbes" pat atstājis komentāru zem jaunietes video: "Ar nepacietību gaidām, kad varēsim šo dziesmu ielādēt savās "pleilistēs"."

Kā raksta BBC, Stīvensa nāk no Keteringas pilsētas Lielbritānijā (pēc iedzīvotāju skaita līdzīga Jelgavai) un vēl nupat strādājusi par lielveikala darbinieci. Viņas dziesmiņa "If we ever broke up" vēsta par izjukušām attiecībām, un tapusi nieka trīs stundu laikā, viņai esot Amsterdamā, kad jauniete posusies uz lidmašīnu atpakaļceļam.

Jaunizceptā slavenība vēsta, ka ar dziesmu rakstīšanu nodarbojas jau pasen, taču galvenokārt fokusējusies uz balādēm. Taču viņas "TikTok" hits ir "funky" stilā. Dziesma kļuvusi tik populāra, ka tiktokeri to pārdzied savām vajadzībām, savukārt Stīvensas sekotāju skaits "TikTok" jau pieaudzis līdz 260 tūkstošiem.