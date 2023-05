Vai spēka amulets izārstēs caureju? 'Bize vaļā' podkāsteri pamāca zinātnes raidījumu

Līdz ar pavasara iestāšanos ir noslēgusies "Delfi" podkāsta "Zinātne vai muļķības" otrā sezona, kuras ietvaros Edžus Miķelsons un Jānis Sildniks ciemos aicināja profesorus un pētniekus no dažādām universitātēm un instutūtiem. Šī speciālizlaiduma viesi nevienu no tiem nepārstāv. Novērtēt sezonas ietvaros padarīto ieradās Edgars Bāliņš un Kārlis Liepiņš, kuri pazīstami arī kā divi no trim populārā podkāsta "Bize vaļā" autoriem.

Abi viesi raidījumā tiek pieteikti kā neatkarīgie pētnieki – lietišķās ķīmijas profesors Bāliņš un varbūtības teoriju adepts Liepiņš. Ieraksta gaitā četrotne apspriež šajā "Zinātne vai muļķības" sezonā izpētīto, piedāvājot alternatīvas teorijas un daloties personīgajā pieredzē. Tā, piemēram, Liepiņš atklāj, kā netradicionālā zinātne viņam palīdzēja atvaļinājuma laikā izārstēt nelāga mango izraisītu vēdera caureju, bet Sildniks dalās ar savā praksē izmēģināto "holesterīna diētu".



"Zinātne vai muļķības" otrās sezonas ietvaros tika aizvadītas vienpadsmit epizodes, kurās tika šķetināti tādas tēmas kā "vai telefons tevi noklausās?", "cik kaitīgas ir e-cigaretes", "kāpēc Simpsoni prognozē nākotni precīzāk par astrologiem" un daudzi citi.

