Vēstnieku čatiņš par hokeja ziedu vāzēm sajūsmina latviešus

"Diplomātu jociņi, smejos balsī" – tā vietnē "Twitter" raksta tviterlietotāja Marika. Lielisku humora izjūtu nodemonstrējis Šveices vēstnieks Latvijā Martins Mišlē, kurš pēc savējo zaudējuma piedāvājis praktisku palīdzību kolēģiem, lai tie labāk tiktu galā ar ziedu kalniem, ko Latvijas hokeja izlases fani noliek pie pretinieku vēstniecībām.

Pēc tam, kad Latvijas izlase Pasaules čempionātā ar 4:3 pieveica līdz tam dominējošo Šveices komandu, vēstnieks Mišlē internetā publiskoja attēlu ar ziedu krāvumu pie vēstniecības nama Smilšu ielā, slavējot gan mūsu hokejistus, gan lieliskos fanus. Attēlu komentēja Kanādas vēstnieks Kevins Rekss, sakot: "Laipni lūgti klubiņā!"

Absolutely breathtaking ice-hockey thriller tonight with #SUILAT #IIHFWorlds. Congratulations 🎈to @lhf_lv. #Latvia 🇱🇻 team fought like 🦁 with a big big ♥️, backed by incredible public in @ArenaRiga ! … and thanks to 🇱🇻 fans for the flowers 💐 pic.twitter.com/O1mLYh8h1a