Video: Amerikānis Braiens vērtē populāras latviešu dziesmas

Popularitāti "YouTube" vidē iemantojis amerikāņu vlogeris Braiens Velezs. Viņš ļaužu uzmanību piesaistījis ar videoklipiem, kuros klausās un analizē dažādās valstīs un reģionos populāras dziesmas. Savā jaunākajā klipā viņš pieķēries latviešu mūzikai.

Aizvadītās nedēļas izskaņā atraktīvais puisis savā kanālā publiskojis video, kurā iemūžināta viņa reakcija uz piecām populārām latviešu dziesmām.

Braiens noklausījies "Carnival Youth" kompozīciju "Never Have Enough", "Kreisais krasts" & Madjooe kopdarbu "FleKKsinonem", repera anša un Kristīnes Pāžes kompozīciju "Zemes stunda", "Bermudu divstūra" ballīšu hitu "Zaudējam brāli", kā arī grupas "Refleksija" dziesmu "Bet maijpuķītēm jāpaliek".

Amerikānis izvērtējis katru dziesmu un padalījis ar savām izjūtām, un videoklips jau izpelnījies visnotaļ lielu ievērību. Sižets dažās dienās noskatīts vairāk nekā 20 tūkstošus reižu.

Video atzinīgi novērtējuši arī daudzi latvieši, kas aktīvi komentējuši redzēto un mudinājuši Braienu uztaisīt līdzīgu apskatu arī par latviešu šlāgeriem.

Jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad Braiens savā vlogā vētījis latviešu mūziku. Tāpat arī viņš savulaik analizējis lietuviešu, igauņu, poļu un citu nāciju hitus.

Kā liecina Braiena "YouTube" kanāla apraksts, viņš sadarbojas ar Floridā dzīvojošo latviešu meiteni Kintiju Borsku. Puiša kanālam ir vairāk nekā 57 tūkstoši abonētāju, savukārt visi viņa publicētie video kopumā noskatīti vairāk nekā astoņus miljonus reižu.