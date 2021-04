Svētdienas vakarā tika kronēta uzvarētāja precēto dāmu konkursā "Misis Šrilanka", taču pasākums izvērtās pārpratumu virknē, kas uzvarētājai beidzās slimnīcā, vēsta BBC.

"Misis Šrilanka" ir lielākais skaistumkonkurss šajā Āzijas valstī, un Kolombo teātrī svētdien kronēta skaistākā 2020. gada precētā dāma. Taču kronēšanai bija neparedzamas sekas...

Ceremonijā, ko translēja arī valsts televīzija, par "Misis Šrilanku" kronēja bruneti vārdā Pušpika De Silva. Viņa saņēma savu skaistumkaralienes kroni, kas gan ar grūtībām turējās uz sievietes galvas. It kā ar to būtu par maz, pēc brīža uz skatuves parādījās 2019. gada uzvarētāja Kerolaina Džurija, kura mikrofonā paziņoja: kronis De Silvai nepienākas, jo viņa ir šķīrusies, tāpēc par uzvarētāju jāpasludina konkursa otrās vietas ieguvēja, un metās noraut kroni no De Silvas galvas, rezultātā nodarot viņai galvas bojājumus. De Silva – aizvainota un ar asarām acīs – pameta skatuvi.

Kā vēsta BBC, konkursa noteikumi tik tiešām paredz, ka dalībniecēm jābūt laulātām sievietēm, šķirtenes šajā konkursā nepiedalās. Bet Pušpika De Silva pēc dramatiskās kroņa noraušanas nonākusi slimnīcā, kur vēlāk veica publisku paziņojumu, ka grasās tiesāties par notikušo. "Es neesmu šķīrusies, esmu pašķīrusies. Joprojām esmu precēta sieviete," feisbukā skaidroja De Silva.

Arī skaistumkonkursa organizatori atzīst, ka pēc žūrijas lēmuma De Silvai kronis tomēr pienākas. Organizatori jau atvainojušies uzvarētājai par dramatisko pārpratumu un iepriekšējās skaistumkaralienes rīcību, kas izvērtās incidentā ar ievainojumiem.