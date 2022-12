Video: Londonas Haidparkā pārtrūkst katapultas atrakcijas gumijas

Trešdienas vakarā nepatīkamus brīžus piedzīvoja Londonas Haidparka atrakciju zonas apmeklētāji. Tur šobrīd darbojas izklaides pasākums "Ziemas brīnumzeme", un viena no atrakcijām – katapultas bumba – negaidīti sabojājās, ziņo "Mail Online".

Lai gan šāda veida atrakcijas parasti ir stingri uzraudzītas, diviem vīriešiem atpūta beidzās ar patiesi asām izjūtām. Kungi bija nostiprināti sēdekļos, lai uzlidotu gaisā un tad izbaudītu brīvo kritienu, taču pārtrūka viena no trosēm, kas tur bumbu.

Tehnisku problēmu dēļ no stiprinājumiem izrāvās elastīgā aukla, kas sastāv no gumijas un tērauda stiepļu trosēm. Atpūtnieki atsitās pret vienu no atrakcijas vertikālajām balsta sijām, un bumba ar cilvēkiem palika karājoties vienā trosē.

omg the slingshot ride at winter wonderland snapped 😵‍💫 pic.twitter.com/MzuCwpIbNe — jay (@jamesdrvr) December 15, 2022

Video, nokļuvis sociālajos tīklos, ātri guva simtiem tūkstošu skatījumu. Cilvēki komentē, ka katapulta viņiem šķitusi viena no labākajām atrakcijām, taču nu viņi baidīšoties šo prieku izbaudīt.

"Mail Online" vēsta, ka šis nav pirmais gadījums šoziem, kad Haidparka atrakcijās notiek kāds incidents. "Ziemas brīnumzemes" pārstāvis komentējis, ka trešdienas vakarā atrakcijai radusies tehniska problēma. Abi vīrieši pēc incidenta nonāca mediķu rokās, viņiem nekādas traumas nav konstatētas.

Šī atrakcija šobrīd ir slēgta un notiek apstākļu noskaidrošana, taču visas pārējās atrakcijas Haidparkā darbojas.