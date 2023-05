Video: Vēsturiskajā mačā tribīnēs Tamperē latvietis bildina latvieti

Latviešu pilnā hokeja arēnā Tamperē nozīmīgu dzīves brīdi piedzīvojis kāds mīlētāju pāris – tieši Latvijas un ASV mača laikā kungs bildinājis savu mīļoto draudzeni. Pēc gredzentiņa pieņemšanas abi turpināja baudīt aizraujošo spēli, kas beidzās ar mūsējo uzvaru un bronzas medaļām!

TV tiešraidē bildinājuma momentu nevarēja redzēt, taču to uz centrālā arēnas kuba redzēja visi arēnā esošie fani – kāds pagaidām nezināms vīrietis no melnas kārbiņas izņēma gredzentiņu un pasniedza to dāmai. Aizkustinošais brīdis notika spēles otrā perioda beigu daļā, rezultātam esot 2:2. Skaisto momentu internetā publicēja Starptautiskās hokeja federācijas "Twitter" konts.

Tūdaļ pēc tam asprātis Rihards Gromuls tviterī veica aptauju, kā tautieši vērtē šādu fana izvēli – bildināt draudzeni tieši tajā brīdī, kad Latvija cīnās par bronzas medaļām? Aptaujā var piedalīties diennakts garumā.

Bildinājums šādā spēlē ir labi vai slikti? #hokejs 😅 #hokejs2023 — Rihards Gromuls (@Gromuls) May 28, 2023



Tik būtiskajā mačā Latvija pieveica ASV izlasi ar rezultātu 4:3 un pirmo reizi vēsturē Pasaules čempionātā ierindojās augstajā 3. vietā. Bronza!

"Delfi" jau vēstīja, ka Somijas pilsētā Tamperē šobrīd atrodas daudzi Latvijas hokeja izlases fani. Aculiecinieki ziņo, ka Tamperē redzami gandrīz tikai sarkanbaltsarkanie krekli un Latvijas karogs. Lielo notikumu vēro arī Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.

Tāpat ziņojām, ka mūsu hokeja varoņi atgriezīsies mājās pirmdien, 29. maijā. LHF aicina līdzjutējus nedoties uz lidostu, jo šogad komandas sagaidīšana tiks organizēta īpašā vietā - pie Brīvības pieminekļa. Lidostā paredzēta tikšanās ar medijiem.

Plānots, ka pēc tikšanās ar medijiem izlases spēlētāji izbrauks no lidostas un tikšanās ar atbalstītājiem pie Brīvības pieminekļa notiks aptuveni plkst.13.00.