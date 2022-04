Vietējais soctīklu hits: Rojs Rodžers kā Juris Kulakovs

Interneta vidē nu jau vairākas dienas īpašu ievērību guvis pašmāju performanču mākslinieka Roja Rodžera video, kurā viņš savdabīgā manierē atveido komponistu Juri Kulakovu. Daudzi soctīklotāji spriež, ka Roja paveiktais ir augstas pilotāžas darbs.

"Latvijā labākais "TikTok" video" – tā par Roja Rodžera performanci tviterī teica "Delfi" sociālo tīklu redaktors Edgars Bāliņš. Savukārt Liepājas teātra aktieris Gatis Maliks norāda: "Cilvēki neapzinās, kāds darbs tur ieguldīts."

Runa ir par kādu visai senu komponista Jura Kulakova viesošanos TV24 kulinārijas raidījumā pie Roberto Meloni, kurā Kulakovs gatavoja ēdienu no savas bērnības – kartupeļu biezeni. Nez no kurienes Kulakovā sāka runāt... vācietis.

Pat Rojs sarunā ar "Delfi" pauda, ka konkrētā raidījuma epizode ir diezgan veca, tikai viņš to bija palaidis garām: "Man to parādīja un kopš tā laika sāku skatīties. Tautās par to epizodi jau sen runāja, es vienkārši biju pamatīgi nokavējis šo vilcienu," skaidro mākslinieks.

Vaicāts, kāda ir tehnika šādai parodēšanai, Rodžers saka, ka 45 minūtes ilgo materiālu skatījies 28 reizes: "Ja kaut ko daudz skatos, man paliek atmiņā cilvēka kustības. Tā pati horeogrāfija jau vien ir," viņš atzīst.

Video guvis plašu atzinību gan "TikTok" vietnē, gan "Twitter". Vai parodija šķitusi smieklīga arī pašam komponistam, Kulakovs pagaidām "Delfi" nav komentējis.

Rojs Rodžers arī iepriekš izcēlies ar savdabīgām parodijām, kas nepaliek nemanītas kvalitatīva humora cienītājiem sociālajos tīklos.