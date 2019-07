Drūmi kadri: Aina, kas paveras pēc Glastonberijas festivāla

Aizvadītās nedēļas izskaņā Anglijā norisinājās tradīcijām bagātais Glastonberijas festivāls. Tas pulcēja vairāk nekā 200 tūkstošus cilvēku, kas vairāku dienu garumā līksmoja, kā arī baudīja mūziku un mākslu. Tiesa, pirmdienas, 1. jūlija, rītā pasākuma teritorijā pavērās visai skumja un drūma aina – atkritumu lauki.

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas festivāliem, un, kā vēsta britu mediji, šogad piecu dienu ballīti apmeklējuši vairāk nekā 200 tūkstoši interesentu.

Festivāls svētdien izskanēja ar emocionāli piesātinātu austrāliešu popdīvas Kailijas Minorgas koncertu, pēc kura ļaužu masas steidza pamest pasākuma norises vietu, aiz sevi atstājot lielu šmuci.

Atkritumu savākšana ik gadu prasa daudz resursu – gan darbaroku, gan naudas līdzekļu.

Festivāla tematika šogad bija veltīta klimata pārmaiņām un dabas aizsardzībai, tomēr aina, kas pasākuma norises vietā pavērās pirmdienas rītā, kārtējo reizi apliecināja, ka cilvēki ir nepielūdzami un ne visi ir gatavi mainīt savus paradumus.

Festivālā šogad bija aizliegts tirgot dzērienus plastmasas pudelēs, pasākuma apmeklētāji tika nodrošināti ar ūdeni skārdenēs vai uzpildes vietās. Tomēr, lai gan plastmasas pudeles bija aizliegtas, ļaudis tāpat aiz sevis atstājuši milzu šmuci.

Jau vēstīts,ka uz vairākām festivāla skatuvēm nedēļas nogalē kāpa tādi mākslinieki kā Stormzy, Džordžs Ezra, Ms. Laurin Hill, "Bastille", "The Lumineers", "The Killers", "The Chemical Brothers", Dženeta Džeksone, "Wu-Tang Clan", Mailija Sairusa, Billija Eiliša, Laiems Galahers, "Tame Impala", "The Cure" un daudzi citi.