Foto: Fani un atbalstītāji pulcējas Kiviča koncertā Rīgā

Ceturtdienas, 24. janvāra, vakarā čehu alus darītavā un restorānā "Stargorod" bija sapulcējušies mūziķa Andra Kiviča daiļrades cienītāji, lai klātienē paklausītos viņa mūziku. Vakars tika aizvadīts mierīgā gaisotnē, un mākslinieks pasākuma viesus priecēja arī ar dažādām atziņām.

Koncertā bija sanākuši ne tikai Kiviča atbalstītāji, bet arī preses fotogrāfi un mediju pārstāvji. Pasākuma afiša sociālajos tīklos bija izraisījusi lielu interesi, tomēr daži rezervētie galdiņi tā arī palika tukši.

Kā novēroja "Delfi", koncerts notika trīs daļās. "Pirmajā daļā es spēlēšu savas dziesmas, bet otrajā daļā pasaules hitus – dziesmas, kas visiem patīk," klausītājiem paziņoja Andris.

Pēc otrās daļas kroga darbiniece mūziķim pateica, ka esot arī vēl trešā daļa jāspēlē, un Kivičs to arī godam darīja. Viņš pasākuma otro daļu noslēdza ar popūriju, kurā apvienoja grupas "Bruģis" populāro dziesmu "Kaija" un "The Beatles" hitu "Let It Be".

Savukārt brīdī, kad zālē parādījās mūziķa mīļotā sieviete Liene Skulme, viņš savai izredzētajai veltīja dziesmu "Tieši sirdī". Tāpat arī vakara gaitā izskanēja "Aqua" lipīgā dziesmiņa "Barbie Girl".

Koncerta trešo daļu Andris noslēdza ar "Nirvana" dziesmu "Teen Spirit", un tad pēc publikas saucieniem "atkārtot!" viņš vēlreiz nospēlēja savu grāvēju "Tu tuvojies sev".

"Kad iedevu Milleram pa snuķi, man bija 327 negatīvas publikācijas, un visi teica, ka tu būsi nost no skatuves, bet nekas nenotika. Paldies, ka te ir cilvēki, kas man aplaudē," koncerta laikā klausītājus sirsnīgi uzrunāja Andris.