Foto: Ļaužu masas sāk līksmot Glastonberijas festivālā

Trešdien, 26. jūnijā, durvis apmeklētājiem vēra tradīcijām bagātais Glastonberijas festivāls Anglijā, kas norisināsies līdz pat 30. jūnijam. Pirmās mūziķu uzstāšanās gaidāmas tikai piektdien, bet pasākuma norises vietā jau sākusies ballīte un valda līksmība.

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas festivāliem, kas ik gadu pulcē tūkstošiem apmeklētāju no visas plašās pasaules. Trešdienas rītā atvērusies pasākuma teritorija, un, kā vēsta britu mediji, pie ieejām jau vairākas stundas pirms tam izveidojušies dzīvie sastrēgumi.

Šis festivāls ir ne tikai viens no populārākajiem un plašākajiem pasaulē, bet arī pamatoti tiek uzskatīts par vienu no drēgnākajiem, dubļainākajiem un lietainākajiem. Tiesa, šogad meteorologi sola tveicīgus laika apstākļus – gaidāms karstuma vilnis.

Pirmās muzikālās performances gaidāmas piektdien, kad uz vairākām skatuvēm kāps tādi mākslinieki kā Stormzy, Džordžs Ezra, Ms. Laurin Hill, "Bastille", "The Lumineers" un vēl daudzi citi.

Savukārt sestdien un svētdien apmeklētāju ausis lutinās "The Killers", "The Chemical Brothers", Dženeta Džeksone, "Wu-Tang Clan", "The Cure", Mailija Sairusa, Billija Eiliša un vēl daudzi citi.