Foto: Ņujorkā nosvinēta pirmizrāde seriālam 'Un tā tas laiks paiet...'

Leģendārā seriāla "Sekss un lielpilsēta" fani var jūsmot – no šodienas uz ekrāniem nonācis tā turpinājums "Un tā tas laiks paiet...". Ņujorkā notikusi jaunā seriāla pirmizrāde.

Trešdien, 8. decembrī, Ņujorkā notika tā pirmizrāde, vienkopus pulcējot visas seriāla zvaigznes. Atskaitot, protams, Samantu Džonsu jeb Kimu Ketrelu, kura seriāla turpinājumā atteica piedalīties. Tāpat pilnam ansamblim pietrūka Stenforda jeb Vilija Gārsona, kurš seriāla filmēšanas laikā zaudēja cīņu ar vēzi un devās mūžībā 57 gadu vecumā.

17 gadus pēc ikoniskā seriāla pirmās sērijas ēterā seriālam tapis turpinājums. Tas ticis arī pie jauna nosaukuma – "Un tā tā dzīve paiet" ("And Just Like That..."), un seriāls vēstīs par nu jau piecdesmitgadnieču dzīves peripetijām.

Straumēšanas platformas "HBO Max" rīkotajā ballītē klāt bija mums jau pazīstamās "Sekss un lielpilsēta" zvaigznes, kā arī vairākas modes sfēras ikonas – dizaineris Maikls Kors, ilggadējā "Vogue" redaktore Anna Vintūra un citi.

Seriāla galvenā varone Sāra Džesika Pārkere ieradās ar savu vīru Metjū Broderiku un dēlu, sievu līdzi bija paņēmis arī Misters Lieliskais jeb Kriss Nots, bet Mirandas lomas atveidotāja Sintija Niksone uz pirmizrādi atnāca viena, toties varen iespaidīgā koši oranžā tērpā.