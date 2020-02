Foto: Pašmāju mūzikas zieds ballītē lustīgi nosvin 'Zelta mikrofonu'

Pēc balvu "Zelta mikrofons 2020" pasniegšanas Dailes teātrī mūziķi, viņu draugi, kolēģi un pašmāju mūzikas industrijas pārstāvji devās uz Rīgas rokkafejnīcu, kur prieki un lustes turpinājās.

Pasākuma "afterpārtijā" gan nebija manāmi grupas "Instrumenti" dalībnieki, lai gan tieši viņiem bija vislielākais pamats svinībām.

Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas ceremonijā "Instrumenti" triumfēja četrās kategorijās: gada radiohits, gada labākā dziesma, labākais koncertieraksts, un albums "Cilvēks" saņēma balvu kā gada vislabākais.

Pasākumu "Latvijas 1. Rokkafejnīcā" Vecrīgā apmeklēja gan alternatīvās mūzikas pārstāvji, gan jaunie dziedātāji, gan arī pašmāju popa un roka mūzikas veterāni.

Viesu vidū sev vietu atrada arī Latvijā zināmi influenceri - Rojs Rodžers un Evelīna Pārkere.

"Delfi" jau vēstīja, ka Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas ceremonijā par labāko popmūzikas albumu atzīts grupas " Astro'n'out " ieraksts "Multivitamīnu multipaka". Savukārt kategorijā "Roka vai metāla albums" uzvarēja grupa "Pienvedēja piedzīvojumi" par savu jaunāko ierakstu "Nelaiks".

Par pērnā gada spožāko debitanti atzīta dziedātāja Patrisha, bet kategorijā "Labākais videoklips" godalgota Dona dziesmas "Es nāktu mājās" video versija, kuras režisors ir PapaChi.

Kategorijā "Alternatīvās vai indie mūzikas albums" uzvarējis grupas "Tribes of the City" desmit gadu garumā tapušais meistardarbs "Rust and Gold". Savukārt džeza mūzikas ierakstu kategorijā pie balvas ticis "Variations", ko veidojuši trīs ievērojami džemeņi – Deniss Paškēvičs, Vjačeslavs Gaņeļins un Arkādijs Gotsmans.

Kategorijā "Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums" uzvarējis Kashuks ar ierakstu "Lost Echo", bet – "Labākais Hiphopa mūzikas albums" – repere Viņa ar ierakstu "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Par pārējiem uzvarētājiem lasi šeit.